В Нидерландах назвали имя новой главы МИД

Новой главой Министерства иностранных дел Нидерландов стала Ханке Брейнс Слот, которая возглавляет МВД страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Нидерландов.

Ее назначение произошло после того, как Вопке Хукстра покинул пост министра иностранных дел с 1 сентября.

Решение вступает в силу с 5 сентября.

Ханке Брейнс Слот была назначена министром внутренних дел и отношений с королевством в четвертом правительстве Рютте в январе 2022 года.

Напомним, кресло главы МИД Нидерландов стало вакантным после того, как его глава Вопке Хустра был выдвинут на должность еврокомиссара по вопросам климата.

Эту должность в Еврокомиссии ранее занимал Франс Тиммерманс, однако он объявил о сложении полномочий после того, как блок двух "лево-зеленых" партий Нидерландов подавляющим большинством голосов избрал его своим лидером на грядущих парламентских выборах.

Выборы в Нидерландах состоятся 22 ноября – после того, как в правительственной коалиции не смогли достичь согласия по пакету мер по сдерживанию миграции.