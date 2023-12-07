Правительство одобрило законопроект о лоббировании, необходимый для открытия переговоров с ЕС

Правительство на заседании в четверг одобрило законопроект о лоббировании с доработками, учитывающими предложения общественности и комментарии Министерства юстиции.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда".

Она отметила, что в конце прошлой недели провела встречу с представителями общественных организаций, на которой подробно проговорили предложенные НАПК законодательные изменения.

По результатам совместной работы, по словам Стефанишиной, было усовершенствовано определение в законопроекте лоббирования, объекта и предмета лоббирования, доработан перечень прав и обязанностей субъекта и объекта лоббирования, определены сферы и вопросы, на которые действие закона не распространяется.

Стефанишина отдельно отметила, что текст законопроекта, который сейчас гуляет по интернету, не является корректным. Она отметила, что на заседании правительства одобрили внесенный НАПК текст с учетом предложений гражданского общества.

Она подчеркнула, что в законопроекте отделили адвокацию от лоббирования, поскольку "адвокация не является лоббированием".

"Закон о лоббировании должен соответствовать европейским стандартам. Его целью должно быть создание прозрачного рынка услуг лоббирования. И очевидно, что он должен быть нацелен прежде всего именно на уменьшение влияния олигархов на государственное управление и экономику, а не на ограничение возможностей общественного сектора продвигать общественно значимые изменения.

В законопроекте четко зафиксировано, что такое адвокация, и что она не является лоббированием", – подчеркнула Стефанишина.

Принятие законопроекта о лоббировании определено как один из четырех дополнительных шагов Европейской комиссией для того, чтобы Украину признали готовой к началу переговоров о вступлении в ЕС.

"Остальные три законопроекта уже в парламенте и, надеюсь, будут в ближайшее время приняты. Это будет мощный сигнал в то время, как обсуждаются решения по Украине, принятие которых ожидаем на Европейском совете на следующей неделе", – отметила вице-премьер.

Еврокомиссия в ноябре рекомендовала странам-членам ЕС начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз после выполнения Украиной четырех дополнительных шагов, среди которых принятие закона, который урегулирует лоббирование по европейским стандартам.

Посол ЕС в Киеве ранее объяснила, почему принятие закона о лоббировании стало требованием к Украине.