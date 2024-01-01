Премьер Финляндии обещает продолжить помогать Украине и увеличить производство боеприпасов

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство страны продолжит помогать Украине, а также укрепит свою обороноспособность.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в новогоднем поздравлении, которое опубликовало правительство страны.

"Финский народ и государство продолжают решительно поддерживать Украину. Наши решения на национальном уровне, такие как увеличение производственных мощностей для тяжелых боеприпасов, позволяют поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В то же время мы также укрепляем нашу собственную обороноспособность", – отметил Орпо.

Премьер напомнил, что жестокая захватническая война РФ против Украины продолжается уже почти два года, отметив, что она изменила ситуацию с безопасностью в Европе, тогда как "украинцы храбро борются за свою страну, за Европу в целом и за западные ценности".

"В рамках Евросоюза мы активно работаем над тем, чтобы Европа была единой с Украиной. Начало переговоров о вступлении с Украиной является сигналом надежды для украинского народа: Украину приглашают присоединиться к европейской семье, и ее место – в ЕС", – подчеркнул Орпо.

Принимая Украину в ЕС, добавил глава финского правительства, европейские страны также берут на себя обязательства поддерживать Киев на долгосрочной основе.

В то же время президент Финляндии Саули Ниинистьо в своем новогоднем обращении призвал инвестировать в производство оружия, чтобы доказать, что Европа является сильной.

Напомним, в сентябре Ниинистё призывал Европу к осмотрительности в отношении рисков эскалации полномасштабной войны России против Украины.

Также он говорил, что не видит перспектив завершения войны в Украине в ближайшее время и считает серьезным риск ее расширения или применения ядерного оружия.