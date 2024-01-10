Протест перевозчиков и фермеров парализовал движение на окружной Бухареста
Среда, 10 января 2024, 15:57
В нескольких румынских городах, в том числе в Бухаресте, перевозчики и фермеры организовали протестные акции на дорогах, выражая недовольство последними законодательными изменениями.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Перевозчики выехали на акцию своими фурами и полуприцепами и медленно движутся колонной со скоростью 5-10 км/ч. Из-за этого, в частности, заблокировано движение на нескольких сегментах кольцевой дороги Бухареста. Журналисты отмечают сходство метода протеста с акциями немецких аграриев.
Среди участников акций есть также фермеры со своими тракторами, хотя во многих ассоциациях заявили, что не имеют никакого отношения к протестам и это индивидуальная инициатива отдельных членов.
Всего в протестах задействованы около 120 грузовиков и 70 тракторов.
Полиция в середине дня отправилась на место акции на кольцевой Бухареста, чтобы разблокировать трассу.
Сообщается, что подобные акции проходят еще в нескольких городах, в частности в Клудж-Напока.
Напомним, в Германии началась трехдневная забастовка машинистов - движение поездов существенно ограничено.