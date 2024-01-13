Туск: Буду ожидать от Украины помощи в решении ситуации на границе

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что в отношениях между Варшавой и Киевом существует другое измерение, которое включает в себя интерес Польши, в частности польских перевозчиков или фермеров.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью польским СМИ, среди которых был телеканал TVN24.

"Я буду ожидать – и об этом я также буду говорить в Киеве (во время визита) – от украинской стороны, чтобы она помогла нам вылечить все эти патологические ситуации на границе, чтобы нашим людям не приходилось блокировать и бастовать", – отметил Туск.

Премьер-министр подчеркнул, что Польша хочет помочь Украине, но от этого не должны пострадать поляки, а тем более украинцы, добавил он.

В то же время Туск заявил, что не позволит никому в своем правительстве строить свою позицию на антиукраинских настроениях.

Он также отметил, что в понедельник, 15 января, планирует встретиться с президентом Анджеем Дудой, чтобы, среди прочего, обсудить грядущий визит в Киев.

Напомним, за последние месяцы в отношениях Киева и Варшавы накопился ряд проблем – от эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции до блокирования границы польскими перевозчиками.

На прошлой неделе глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал контакты с Польшей "на всех уровнях" для решения двусторонних проблем.

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