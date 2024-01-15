Дуда заблокировал увольнение правительством Туска главы Национальной прокуратуры

Президент Польши Анджей Дуда отклонил решение правительства об увольнении Дариуша Барского с должности главы Национальной прокуратуры.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщила канцелярия польского президента, который поговорил с Барским и заместителями генерального прокурора.

"Он (Дуда) сообщил, что не давал согласия на увольнение национального прокурора, а также не высказывал мнения о назначении нового национального прокурора", – говорится в заявлении.

Prezydent @AndrzejDuda rozmawiał z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim oraz zastępcami Prokuratora Generalnego.



Poinformował, że nie wyraził zgody na odwołanie Prokuratora Krajowego ani nie wyraził opinii ws. powołania nowego Prokuratora Krajowego.



Wobec powyższego… pic.twitter.com/Po3lcRBFHA January 15, 2024

Учитывая вышесказанное, отмечают в сообщении Дуды, президент подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, национальным прокурором является Барский.

Ранее Барский, которого лишили полномочий заместителя генерального прокурора Польши и уволили с должности главы Национальной прокуратуры, заявил, что такие действия нового польского правительства противоправны.

Перед этим министр юстиции Польши Адам Боднар пошел на редкий шаг и объявил о лишении полномочий заместителя генпрокурора Дариуша Барского, которого считают лояльным к предшественнику Боднара, председателю правой партии "Солидарная Польша" Збигнева Зебро.

Среди прочего, перед своей отставкой в прошлом году Зебро распорядился передать большинство своих прокурорских полномочий национальному прокурору, то есть заместителю. Так, вероятно, он рассчитывал сохранить влияние на принятие решений.

Ситуация в прокуратуре Польши является очередным шагом правительства Туска по лишению институтов влияния партии "Право и справедливость". В прошлом месяце, например, он уволил благосклонное к предыдущей власти руководство государственных медиа.

Читайте также: Аресты в президентском дворце: как политический кризис ведет Польшу к досрочным выборам.