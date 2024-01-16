В Испании запрещают ароматизированный табак для айкосов

Правительство Испании 16 января одобрило постановление, запрещающее продажу ароматизированного табака для систем нагрева (ТВЭН) в рамках мер по борьбе с курением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", известило испанское Министерство здравоохранения.

Постановление, призванное имплементировать одну из директив Евросоюза по противодействию курению, запрещает продажу ТВЭНов, а также других табачных продуктов с ароматизаторами – как-то сигаретных фильтров или самокруток.

Кроме того, производителей систем нагрева табака вроде айкосов обязывают указывать на продукцию предупреждения о вреде для здоровья в том же объеме, что и на пачках сигар и сигарет.

Постановление правительства Испании вступает в силу в течение трех месяцев после публикации, добавили в испанском Минздраве.

Системы нагрева табака используют высокую температуру для высвобождения никотина из листьев табака посредством процесса, называемого пиролизом. Он не поджигает листву, а следовательно, не приводит к образованию дыма.

В отличие от систем нагрева табака электронные сигареты нагревают жидкость, которая может содержать никотин, но не содержит листьев табака.

Хотя уровень курения в Испании значительно снизился за последние десятилетия, количество регулярных курильщиков остается высоким. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день употребляет табак примерно каждый четвертый взрослый испанец.

С прошлого года в Испании также действует новое экологическое законодательство, согласно которому табачные компании вынуждены платить за уборку окурков, выбрасываемых курильщиками.