Лидеры крупнейших групп Европарламента призвали ЕС не допустить ослабления поддержки Украины

Лидеры основных политических групп Европейского парламента направили письмо Евросовету и странам-членам, в котором призывают сохранять помощь Украине на должном уровне.

Как сообщает "Европейская правда", текст опубликовали на сайтах европейских партий, которые поддержали обращение.

Во вступительной части европарламентарии отмечают, что ЕС и отдельные страны-члены приложили большие усилия для поддержки Украины за время полномасштабной войны, оказывая помощь во многих сферах, в том числе через Европейский фонд мира и миссию по подготовке украинских военных, и эта поддержка жизненно важна для того, чтобы Украина продолжала защищаться, защищая также и Европу.

Они отмечают, что в последние недели интенсивность российских ударов с жертвами среди гражданских снова возросла, и нет причин считать, что Россия хочет прекратить войну, потому что она, наоборот, ставит экономику на военные рельсы.

"ЕС вместе с трансатлантическими партнерами должен сохранять курс согласно взятым на себя обязательствам. Евросовет должен срочно согласовать экономическую и финансовую поддержку, предложенную в виде инструмента Ukraine Facility, который поможет Украине обеспечивать базовые услуги для граждан – как работа школ, больниц, социальные выплаты, а также поддержит ее экономическое и социальное восстановление и модернизацию", – отмечают лидеры групп.

Также они призывают Евросовет к "решительным действиям" для увеличения производства, совместных закупок и поставок Украине необходимого оружия и боеприпасов.

"Речь не может идти о какой-то "усталости от Украины" в Европе, когда не только будущее Украины, но и безопасность всего европейского континента зависит от того, победит ли Россия в этой войне. ЕС не должен допустить сомнений в том, что он сохранит решимость и будет поддерживать Украину в освобождении ее людей, освобождении территорий и восстановлении полного контроля над всеми ее территориями в пределах международно признанных границ.

Мы, лидеры основных политических групп Европарламента, призываем Евросовет и страны-члены ЕС действовать согласно своим обещаниям, обеспечить эффективную и устойчивую долгосрочную военную поддержку Украины и обороноспособность ЕС и предоставить Украине экономическую и финансовую поддержку", – говорится в письме.

Обращение подписали лидеры пяти политических групп: Манфред Вебер от "Европейской народной партии", Иратксе Гарсия Перес от "Социалистов и демократов", Малик Азмани от Renew Europe, Филипп Ламбертс и Терри Рейнтке от "Зеленых"/Европейского свободного альянса, Рышард Антоний Легутко и Никола Прокаччини от "Европейских консерваторов и реформистов".

Также большинство политических групп Европейского парламента согласовали текст резолюции по Венгрии, который предлагает призвать к лишению Будапешта права голоса в Совете ЕС и расследованию размораживания Еврокомиссией 10 миллиардов евро для Венгрии в прошлом месяце.

По информации издания Politico, Орбан сигнализировал ЕС, что может снять вето по финансированию Украины.