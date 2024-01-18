Крупнейшая группа Европарламента хочет упразднить должность Борреля, создать должность комиссара по обороне

Крупнейшая политическая партия в Европейском парламенте, Европейская народная партия (ЕНП), в проекте своего предвыборного манифеста предлагает изменить подход к внешней и оборонной политике ЕС, создав отдельную должность комиссара по вопросам обороны и трансформировав должность главного дипломата ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Европейская народная партия, к которой также принадлежит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, традиционно выступает за инвестиции в европейскую – а также трансатлантическую – оборонную промышленность и вооруженные силы.

Согласно проекту манифеста ЕНП перед июньскими выборами 2024 года, следующий состав Еврокомиссии должен полностью изменить подход к внешней и оборонной политике Евросоюза.

Партия предлагает трансформировать должность главного дипломата ЕС, которую сейчас занимает социалист Жозеп Боррель, и заменить ее на должность министра иностранных дел ЕС и назначить Совет европейской безопасности в его поддержку, "чтобы ЕС мог быстро реагировать на международные кризисы и последовательно выполнять свои внешнеполитические решения".

"Представители по вопросам внешней политики, которые до сих пор назначались социал-демократами, часто не справлялись со своими обязанностями", – говорится в документе.

Должность главного дипломата ЕС, которую сейчас занимает испанец Жозеп Боррель, традиционно находится в руках кандидатов от социал-демократов, тогда как правоцентристская ЕНП возглавляет Европейский совет, Европарламент и Европейскую комиссию.

ЕНП, однако, хочет предоставить Еврокомиссии большую роль в оборонной политике, поручив комиссару по вопросам обороны выполнять работу, которую сейчас выполняют как руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель, так и комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, отвечающий за оборонную промышленность.

Поэтому документ предлагает создать должность комиссара по вопросам обороны. "Эта роль позволит лучше координировать вопросы обороны в рамках компетенции ЕС, способствовать сотрудничеству и одновременно обеспечить наличие оборонного бюджета ЕС в размере не менее 0,5% ВВП ЕС в дополнение к национальным бюджетам", – сказано в документе.

Инвестирование 0,5% ВВП ЕС в оборону составит около 100 миллиардов евро – столько же, по словам Бретона, Евросоюз должен инвестировать в оборонную промышленность.

Подчеркивая необходимость увеличения инвестиций в оборонную промышленность и уменьшения фрагментации армий, ЕНП пишет, что следующий семилетний бюджет ЕС должен "обеспечить ресурсы для инноваций и удовлетворения наших военных потребностей".

Этот призыв не является новым или эксклюзивным для правоцентристов, другие европейские политики, такие как министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, призвали к созданию новой должности.

Нынешний министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в прошлом, будучи евродепутатом, также призывал Евросоюз ввести должность европейского комиссара по вопросам обороны.