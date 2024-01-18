Польша продлила временную защиту украинцев до марта 2025 года

Польша продлила до 4 марта следующего года механизм временной защиты лиц, которые были вынуждены бежать от войны в Украине.

Об этом говорится в сообщении польского правительства, сообщает "Европейская правда".

"Механизм временной защиты, активированный имплементационным решением Совета ЕС в марте 2022 года сначала на один год, был продлен еще на один год – до 4 марта 2025 года. Соответственно, срок действия выданных до этого времени удостоверений временной защиты также продлен", – говорится в сообщении.

Как отметили в польском правительстве, лицам, которые получили от Управления по делам иностранцев справку о предоставлении временной защиты со сроком действия до 4 марта 2023, 4 сентября 2023 или 4 марта 2024 года, не нужно подавать заявление на получение новых документов. Эти удостоверения будут действительны до 4 марта 2025 года.

Законодательство не предусматривает правовых оснований для замены уже выданных удостоверений в связи с продлением срока действия временной защиты.

В документах содержится соответствующая отметка о продлении срока их действия на основании закона. Таким образом, иностранцы, которые до этого времени получили удостоверения, могут продолжать использовать их как временные виды на жительство, подтверждающие их правовой статус.

Иностранцы, которые не подпадают под действие закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории, но относятся к категории перемещенных лиц, перечисленных в соответствующем решении Совета ЕС, могут воспользоваться временной защитой на территории Польши. В таком случае подтверждением пользования временной защитой является справка, выданная Управлением по делам иностранцев.

Как известно, ЕС осенью продлил временную защиту украинцев до марта 2025 года.

Напомним, ирландский премьер-министр Лео Варадкар заявил, что "не может представить" возвращение украинских беженцев, находящихся в Ирландии, на родину до завершения полномасштабной войны с Россией.

Также болгарское правительство решило продлить программу гуманитарной помощи беженцам из Украины до 30 апреля 2024 года.