В ЕС согласовали более жесткие правила по борьбе с отмыванием денег

Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного согласия по части пакета мер по противодействию отмыванию денег, который имеет целью защитить граждан и финансовую систему Евросоюза от отмывания денег и финансирования терроризма.

Как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

"Это соглашение является неотъемлемой частью новой системы противодействия отмыванию денег в ЕС. Оно улучшит организацию и взаимодействие национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Это гарантирует, что у мошенников, организованной преступности и террористов не останется никакого пространства для легализации своих доходов через финансовую систему", – заявил Винсент Ван Петегем, министр финансов Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС.

Согласно новому пакету, все правила, применяемые к частному сектору, будут перенесены в новый регламент, тогда как директива будет касаться организации институциональных систем AML/CFT на национальном уровне в государствах-членах ЕС.

Предыдущее соглашение о регламенте по борьбе с отмыванием денег впервые исчерпывающе гармонизирует правила на всей территории ЕС, закрывая возможные лазейки, используемые преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности через финансовую систему.

Соглашение по директиве улучшит организацию национальных систем борьбы с отмыванием денег.

Теперь предлагаемые меры будут доработаны и представлены представителям стран-членов в Комитете постоянных представителей и Европейском парламенте для утверждения. В случае одобрения, Совет ЕС и ЕП должны будут официально утвердить тексты, прежде чем они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу.

В октябре Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной встречи в Сингапуре решила внести Болгарию, государство-член ЕС, в так называемый серый список стран, нуждающихся в усиленном мониторинге.

Болгария стала вторым членом ЕС, в отношении которого международный финрегулятор ввел усиленный мониторинг. В июне 2023 года туда также внесли Хорватию.