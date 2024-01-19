В Италии смягчили наказание офицеру, который хотел передать РФ секретные документы НАТО

Суд в Риме 19 января признал офицера Военно-морских сил Италии Вальтера Бйота виновным в шпионаже и коррупции из-за попытки передать посольству России секретные документы и приговорил к 20 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

Решение по делу Бйота приняли после приговора суда первой инстанции – военного трибунала, который в марте 2023 года приговорил офицера ВМС к 30 годам лишения свободы. На нынешнем слушании прокуратура требовала для Бйота только 18 лет заключения.

Адвокат осужденного заявил, что приговор будут обжаловать в апелляции и, при необходимости, в кассации.

Сотрудники сил безопасности Италии задержали итальянского и российского военнослужащих после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму еще в конце марта 2021 года.

В материалах дела указано, что Бйот хотел передать российскому офицеру не менее 106 документов НАТО, девять из которых классифицированы как "очень секретные".

Российского военного выдворили из Италии, поскольку он имел дипломатический статус. Итальянским военным оказался офицер флота Вальтер Бйот. СМИ предполагали, что он решился на преступление, потому что один из его детей имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном и дорогостоящем уходе.

Больше подробностей о деле читайте в архивном материале "Европейской правды".