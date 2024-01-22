США наложили санкции на авиакомпанию из Ирака, которая помогает проиранским боевикам

Министерство финансов США 22 января объявило о санкциях против иракской авиакомпании Fly Baghdad и ее генерального директора Башира Абдулкадхима Алвана аш-Шаббани, которые помогают проиранским боевикам в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как заявляют в американском Минфине, Fly Baghdad в последние годы помогает Корпусу стражей исламской революции и проиранским вооруженным группировкам с транспортировкой оружия и личного состава в Ираке, Сирии и Ливане.

В частности, в октябре 2023 года, после террористической атаки ХАМАС на израильское гражданское население, Fly Baghdad приняла участие в перевозке боевиков из Ирака в Ливан, говорится в сообщении ведомства. Среди них были и члены проиранской группировки "Катаиб Хезболла", которая действует в Ираке и Сирии.

"Иран и его марионетки пытаются злоупотреблять региональной экономикой и используют, казалось бы, законный бизнес в качестве прикрытия для финансирования и содействия своим атакам", – прокомментировал заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Новые санкции США были объявлены вскоре после того, как по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке нанесли мощный ракетный удар, в результате которого были ранены несколько военнослужащих.

В США позже заявили, что авиабазу массированно атаковали ракетами поддерживаемые Ираном боевики.