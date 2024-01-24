Азербайджан отказался от борьбы за свое участие в ПАСЕ и сделал заявление

Представители Азербайджана решили не делать попыток изменить запланированное решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о санкциях против страны.

Об этом свидетельствуют документы к рассмотрению, которые изучила "Европейская правда".

Проект решения ПАСЕ, утвержденный мониторинговым комитетом, предлагает – как и объясняла "ЕвроПравда" – не подтверждать полномочия азербайджанской делегации. Это означает предложение лишить Азербайджан права участия в работе ПАСЕ на весь 2024 год. Это беспрецедентная санкция для ассамблеи в отношении государств, которых обвиняют в нарушении принципов организации.

Представители Азербайджана или дружественные ему государства (например, Турция) имели право предложить более мягкую санкцию в виде поправок к документу, но не использовали эту возможность.

Единственную поправку – и она, скорее всего, будет одобрена в зале – предложили несколько авторитетных членов ассамблеи, которые скорее критически относятся к действиям Баку. Эта поправка предусматривает, что в случае доступа к запрашиваемым территориям Азербайджана наблюдательных и мониторинговых миссий ПАСЕ санкции могут быть сняты.

Азербайджан не только отказался от борьбы за изменение резолюции, но и сделал отдельное письменное заявление от имени главы делегации страны Самада Сеидова. Это заявление стало дополнением к тексту резолюции, и, соответственно, попало к членам ПАСЕ. В нем представитель Азербайджана обвинил ассамблею в "глубоко укоренившейся предвзятости к Азербайджану", а претензии назвал "необоснованными и безосновательными".

Также заявление намекает, что Азербайджан не заинтересован в дальнейшем участии в Совете Европы.

В нем говорится, что Азербайджан "вступил в СЕ с большой надеждой" на возвращение оккупированного Карабаха, а взамен "столкнулся со скоординированной и срежиссированной кампанией по очернению Азербайджана".

"Отказ ратифицировать полномочия нашей делегации станет серьезным ударом по авторитету ПАСЕ и Совета Европы в целом, и ответственность за его серьезные последствия лежит на инициаторах этого недальновидного шага", – говорит заявление, не уточняя, какие шаги и когда осуществит Баку.

Подробно об этом конфликте, который может привести к выходу страны из Совета Европы, читайте в статье "Азербайджан выталкивают из Европы: как ПАСЕ начала "войну" с Алиевым по российскому сценарию".