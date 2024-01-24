ПАСЕ наложила политические санкции на Азербайджан

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о неутверждении полномочий азербайджанской делегации.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Решение, наложившее политические санкции на делегацию Азербайджана, поддержало 76, против проголосовало 10 депутатов.

Согласно этому решению, список депутатов, присланный из Баку, не будет утвержден до тех пор, пока Азербайджан не выполнит решение регламента ПАСЕ. Речь идет об обязательствах государств-членов допускать мониторинговые, а также предвыборные миссии ПАСЕ. В Баку отказываются это делать.

Таким образом, в дальнейшем ПАСЕ продолжит работы без азербайджанских депутатов.

Важно заметить, что это решение не приведет к практическим изменениям, поскольку азербайджанцы объявили, что уходят из ПАСЕ, не дожидаясь решения.

Принятая резолюция также утверждает, что "спустя более чем 20 лет после вступления в Совет Европы Азербайджан не выполнил основных обязательств... Остаются очень серьезные опасения относительно способности проводить свободные и честные выборы, относительно баланса власти, слабости парламента, независимости судебной власти и уважения к правам человека" и напоминает, что "по меньшей мере 18 медиа работников находятся под стражей".

Подробно об этом конфликте, который может привести к выходу Азербайджана из Совета Европы, читайте в статье "Азербайджан выталкивают из Европы: как ПАСЕ начала "войну" с Алиевым по российскому сценарию".