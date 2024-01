В ЕС сделали еще один шаг к использованию замороженных активов РФ в пользу Украины

Постоянные представители стран Евросоюза на встрече 29 января согласовали создание отдельного счета, на который будут перечисляться проценты от налогооблагаемых доходов замороженных российских активов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк; позже информацию официально подтвердило бельгийское председательство в Совете ЕС.

В бельгийском председательстве отметили без подробностей, что послы ЕС "согласовали в принципе предложение по использованию сверхприбылей, связанных с обездвиженными активами, для поддержки восстановления Украины".

По словам Джозвяка, послы ЕС "дали зеленый свет первому шагу" на пути к использованию замороженных активов РФ в пользу Украины – "откладыванию средств от замороженных российских активов на отдельный счет".

"Теперь дело за согласованием следующего шага: фактической отправки денег в Украину", – добавил он.

EU ambassadors finally green lighted the first step tonight – putting aside proceeds of frozen 🇷🇺assets in a separate account. now its all about agreeing next step: actually sending the cash to 🇺🇦 https://t.co/IC9iRXubxI