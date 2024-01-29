В ЕС сделали еще один шаг к использованию замороженных активов РФ в пользу Украины

Постоянные представители стран Евросоюза на встрече 29 января согласовали создание отдельного счета, на который будут перечисляться проценты от налогооблагаемых доходов замороженных российских активов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк; позже информацию официально подтвердило бельгийское председательство в Совете ЕС.

В бельгийском председательстве отметили без подробностей, что послы ЕС "согласовали в принципе предложение по использованию сверхприбылей, связанных с обездвиженными активами, для поддержки восстановления Украины".

По словам Джозвяка, послы ЕС "дали зеленый свет первому шагу" на пути к использованию замороженных активов РФ в пользу Украины – "откладыванию средств от замороженных российских активов на отдельный счет".

"Теперь дело за согласованием следующего шага: фактической отправки денег в Украину", – добавил он.

EU ambassadors finally green lighted the first step tonight – putting aside proceeds of frozen 🇷🇺assets in a separate account. now its all about agreeing next step: actually sending the cash to 🇺🇦 https://t.co/IC9iRXubxI — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 29, 2024

Ранее в этом месяце министры иностранных дел Евросоюза достигли политического согласия относительно плана использования росактивов в поддержку Украины.

Поскольку ряд государств-членов ЕС против конфискации этих активов из-за юридических трудностей, компромисс заключается в том, что будут облагаться налогом доходы, которые приносят эти замороженные активы, и эти средства будут переводить Украине.

Между тем в США продвигают идею именно конфискации замороженных активов. На прошлой неделе профильные комитеты Сената и Палаты представителей США одобрили законодательство, которое поможет создать условия для конфискации российских активов и передачи их Украине для восстановления.

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