В ОБСЕ осудили воздушные атаки России по Украине

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Мальты Ян Борг и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид осудили воздушные атаки РФ по Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в их совместном заявлении.

"Вместе мы решительным образом осуждаем эти атаки и призываем к немедленному прекращению беспощадного насилия, которое не делает ничего, кроме как распространяет замкнутый круг беды и страданий. Мы призываем немедленно прекратить эту войну", – подчеркнули они.

Борг и Шмид отметили, что новый год начался "так же удручающе, как закончился предыдущий", ведь смерть и разрушения унесли жизни гражданских лиц и разрушили жизненно важную инфраструктуру.

"Ежедневно жертвами этого ужасного конфликта становятся гражданские лица. Они никогда не должны становиться жертвами смертоносных атак дронов и ракет", – говорится в заявлении.

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Также есть попадания в Харькове.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.