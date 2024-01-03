ЕС включил в санкционный список алмазодобывающего гиганта РФ и его гендиректора
Совет ЕС 3 января внес в санкционный список российского алмазодобывающего гиганта компанию "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на официальном сайте Совета в среду.
"Алроса", пояснили в Совете ЕС, является крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире, которая принадлежит российскому государству и на которую приходится более 90% всей российской добычи алмазов.
Компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы правительства Российской Федерации.
Это решение дополняет запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций ЕС, принятый 18 декабря 2023 года в связи с захватнической войной России против Украины.
Запрет на российские алмазы является частью усилий G7, цель которого – лишить Россию важного источника доходов от торговли алмазами.
В целом ограничительные меры ЕС в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сейчас применяются почти к 1 950 физическим и юридическим лицам.