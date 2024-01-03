Посол Германии в Украине поддерживает "украинское" написание Киева

Посол ФРГ в Украине Мартин Егер высказался за написание Киева в соответствии с украинской транслитерацией – Kyjiw вместо "традиционной" Kiew, которая происходит из русского.

Об этом Егер написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Немецкий посол распространил пост корреспондента канала ARD в Киеве Василия Голода, который поднял вопрос о неправильном написании столицы Украины на немецком языке.

"Почему вы правильно пишете все украинские города, но всегда ошибаетесь в названии столицы?" Вряд ли есть вопрос, который украинцы в Германии задают мне чаще. И это вполне оправдано. Каждый, кто пишет Kiew, делает ошибку – и мы тоже", – написал журналист.

Комментируя сообщение Голода, Егер отметил, что тот "инициирует давно назревшую дискуссию".

"Как посол Германии в Киеве, я считаю, что мы должны рассмотреть его аргументы и сделать правильные выводы", – отметил дипломат, обозначив в твите Федеральное министерство иностранных дел Германии.

@VassiliGolod stößt hier eine überfällige Debatte an. Als deutscher Botschafter in Kyiv finde ich, wir sollten uns mit seinen Argumenten beschäftigen und die richtigen Schlüsse ziehen. @AuswaertigesAmt https://t.co/61p8mcGFy5 — Martin Jaeger (@MJaegerT) January 3, 2024

Немецкий МИД в заявлениях на сайте продолжает использовать русское написание Киева, хотя в соцсетях и ведомство, и его руководительница Аннелена Бербок время от времени пользуются формой Kyjiw.

Издание Spiegel указывает, что тоже пользуется вариантом написания Kiew, потому что "это название закрепилось в Германии", хотя почти все другие украинские города с 2014 года пишет в соответствии с их звучанием на украинском.

Напомним, что в 2018 году Украина запустила кампанию #KyivNotKiev в англоязычном мире – с тех пор почти все ведущие англоязычные СМИ изменили написание украинской столицы.