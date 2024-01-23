Канада передаст Украине морские лодки, присоединится к обучению украинцев на F-16

Министр обороны Канады Билл Блэр во время 18-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января объявил о новом пакете военной помощи Киеву и привлечении канадских инструкторов к обучению украинских летчиков на истребителях F-16.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пакет военной помощи стоимостью около 15 миллионов долларов содержит 10 жестко-корпусных надувных лодок компании Zodiac Hurricane Technologies. Эти суда помогут Украине в таких операциях, как поисково-спасательные работы, транспортировка войск и грузов, слежение и разведка.

Каждая лодка, которую передаст Канада, будет оснащена современной сенсорной, навигационной и коммуникационной системой. Кроме того, она обеспечит обучение украинских военных на этих лодках. Ожидается, что Украина получит суда до конца весны 2024 года.

В то же время с февраля 2024 года Канада в рамках коалиции F-16 предоставит гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал для помощи в подготовке украинских летчиков совместно с Данией и Францией. Обучение продлится до 2025 года.

В конце концов, глава канадского Минобороны на "Рамштайн" объявил, что страна присоединится к бронетанковой коалиции и коалиции по развитию Военно-воздушных сил Украины, созданных участниками формата.

Напомним, нынешняя встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялась в онлайн-формате и была сосредоточена на долгосрочных потребностях Киева. Во вступительном слове министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул важность поддержки Украины в противостоянии полномасштабной российской агрессии.