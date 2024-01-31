Пентагон прокомментировал передачу Украине высокоточных управляемых бомб GLSDB

В Министерстве обороны Соединенных Штатов прокомментировали сообщения в СМИ, что уже в среду, 31 января, передадут Украине высокоточные управляемые бомбы GLSDB.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает "Европейская правда".

Представитель Минобороны США напомнил о намерении передать GLSDB, объявленные в прошлом году, но отказался назвать конкретные сроки их передачи.

"Мы признали в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB в рамках нашей программы USIA – наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности, финансируемой USAI. Однако, из соображений безопасности операции, мы не собираемся подтверждать конкретные сроки", – заявил Райдер.

По его словам, США отдают право Украине говорить о любых поставках вооружений.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с Киевом, с нашими партнерами в этой сфере, чтобы гарантировать, что он получит и будет готов к использованию возможностей, которые мы ему предоставляем, и как можно быстрее", – резюмировал он.

Ранее Politico сообщил, что Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB, которая может прибыть в Украину уже в среду, 31 января.

О поставках этих управляемых авиабомб США объявили в феврале 2023 года. Но поскольку это новое оружие, которого до сих пор нет на вооружении даже у американской армии, оно должно было пройти испытания. Поэтому сроки предоставления GLSDB были в конце концов отложены на начало 2024-го.

GLSDB – это бомба с наведением с помощью GPS, способная преодолевать электронные препятствия, использоваться при любых погодных условиях. Ее также можно использовать против бронетехники.

GLSDB должны позволить украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии, чем ракеты, которые они сейчас выпускают из высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), поставляемых США, и заставит Россию переместить свою логистику еще дальше от линии фронта.

В конце прошлого года также стало известно, что Украина получила от США небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS.