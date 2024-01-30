В США допустили возвращение Турции в программу F-35, если решит вопрос с российскими С-400

США будут рады приветствовать Турцию в программе по производству истребителей F-35, но для этого Анкаре необходимо решить вопрос с приобретенными у России зенитно-ракетными комплексами С-400.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью CNN Turk заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Она напомнила, что из-за приобретения Турцией российских С-400 США ввели санкции против турецкого Управления оборонной промышленности.

На замечание журналиста, что Турция также не получила комплексы Patriot от США, Нуланд ответила: "Мы были в процессе переговоров о продаже Patriot, и пока эти переговоры продолжались, Турция пошла в другом направлении".

"Очевидно, если мы сможем решить вопрос С-400, а мы хотим это сделать, США будут рады приветствовать Турцию в семье F-35. Но сначала мы должны решить этот вопрос (с С-400. – Ред.), одновременно обеспечив Турцию сильной противовоздушной обороной", – сказала она.

Из-за решения Турции купить С-400 в России страна была исключена из программы F-35, возглавляемой США. Страна, входящая в НАТО, планировала закупить около 100 истребителей следующего поколения, построенных компанией Lockheed Martin Corp.

Главная обеспокоенность США заключается в том, что С-400 могут быть использованы для сбора разведданных о скрытных возможностях F-35.

В субботу стало известно, что Государственный департамент США одобрил продажу Турции истребителей F-16 и средств для их модернизации, что произошло после ратификации ею протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.