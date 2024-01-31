США и Украина подписали меморандум по контролю за использованием помощи

Соединенные Штаты и Украина подписали меморандум по контролю за использованием международной помощи, предоставленной Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в Министерстве обороны Украины после встречи в Киеве с должностными лицами Офиса генерального инспектора Пентагона.

Целью меморандума о взаимопонимании называют усиление сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи.

Среди прочего, он предусматривает:

обмен актуальной информацией для выявления, подтверждения и предотвращения мошенничества или коррупции, что влияет или касается помощи по безопасности, которую США предоставляют Украине;

проведение совместных мероприятий по выявлению, подтверждению и предотвращению мошенничества и коррупции;

создание механизма взаимной передачи запросов, касающихся расследований и мероприятий в пределах полномочий и юрисдикции сторон;

проведение периодических встреч для определения приоритетных направлений сотрудничества.

С украинской стороны меморандум подписал главный инспектор Министерства обороны Украины адмирал Игорь Воронченко, с американской – генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч.

Также в рамках встречи со Сторчем министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал ему о введении в МОУ системы надзора, менеджмента рисков, соответствия, предотвращению коррупции в сфере закупок, инструментов демократического контроля в сфере обороны.

Умеров выразил уверенность, что все надзорные механизмы должны должным образом заработать до конца апреля.

Напомним, в понедельник в Киев прибыли трое инспекторов из США.

В среду в Украину приехала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.