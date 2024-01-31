Европарламентарии в послании к Орбану призвали поддержать помощь Украине

Президенты большинства групп в Европарламенте в четком послании к венгерскому премьеру Виктору Орбану отметили необходимость принять решение о помощи Украине без промедлений.

С текстом послания ознакомилось издание Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Правоцентристская Европейская народная партия, либеральная партия "Обновить Европу", социалисты и демократы, "Зеленые" и национал-консервативная партия "Европейские консерваторы и реформисты", к которой потенциально может присоединиться партия Орбана, призвали лидеров ЕС договориться о дальнейшей финансовой помощи Украине во время внеочередного саммита Европейского совета, который начнется 1 февраля.

Не подписали обращение только "Левые" и ультраправая евроскептическая группа "Идентичность и демократия" (ID).

"Мы, президенты основных политических групп в Европарламенте, едины в призыве ко всем главам государств и правительств ЕС (...) принять решения, необходимые для решения чрезвычайных проблем, стоящих перед Украиной", – говорится в декларации, подписанной президентами групп.

Хотя лидерам Евросоюза удалось обойти оппозицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и договориться о начале переговоров о вступлении в ЕС с Киевом, 15 декабря Орбан наложил вето на выделение Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи, что поставило под сомнение способность Европы оказывать постоянную поддержку.

В четком послании к Орбану президенты группы отмечают, что "дальнейшие задержки или ежегодные вето не являются вариантом".

"Мы призываем Европейский совет и государства-члены выполнить свои обещания, обеспечить эффективную и устойчивую долгосрочную военную поддержку Украине и активизировать усилия по доставке боеприпасов и военной поддержки, которые так срочно нужны украинским силам обороны", – добавляется в послании.

Накануне внеочередного саммита ЕС, на котором будет решаться судьба многомиллиардной помощи Украине, президент Европейского совета Шарль Мишель отметил критическую необходимость достичь договоренности.

Как сообщалось, лидеры Евросоюза предложат внести в решение саммита ЕС идею проводить ежегодные обсуждения запланированного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы заручиться поддержкой Венгрии в утверждении выделения средств.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил, что в минувшую субботу Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 млрд евро.

По его словам, компромисс заключается в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть, по сути, это означает возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.