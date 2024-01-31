ЕС обещает подготовить до конца лета еще 20 тысяч украинских солдат

ЕС в рамках своей учебной миссии планирует подготовить еще 20 тысяч украинских солдат.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи министров обороны стран ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Мы почти достигли цели подготовить 40 тысяч украинских солдат в рамках нашей учебной миссии для Украины. И сегодня мы согласились добавить еще 20 тысяч военных к этой миссии, и это поднимет планку до 60 тысяч подготовленных солдат в целом", – сказал Боррель.

По его словам, цифру в 60 тысяч планируют достичь до конца лета.

"Хорошая подготовка означает сохранение жизней на поле битвы", – подчеркнул Боррель.

Ранее сообщалось, что в этом году Германия хочет подготовить еще 10 тысяч солдат из Украины.

Решение о начале тренировочной миссии было принято министрами иностранных дел стран-членов в ноябре 2022 года.

Тогда речь шла о том, что сначала в Германии, Польше и других странах ЕС пройдут подготовку до 15 тысяч украинских солдат. Позже эта цифра была увеличена до 30 тысяч, а затем до 40 тысяч. Бундесвер подготовил около 10 тысяч из них.

В октябре прошлого года президент Владимир Зеленский поблагодарил членов Европейского Союза за решение предоставить Украине западные истребители F-16 и призвал интегрировать обучение на них в тренировочную миссию ЕС EUMAM.