Выбросы парниковых газов в Германии за 2023 год, вероятно, были наименьшими за последние семь десятилетий.

Как сообщает Spiegel, таковы предварительные оценки по исследованию организации Agora Energiewende.

В прошлом году выбросы CO₂ в стране снизились еще на 75 млн тонн, по сравнению с 2022 годом, и составили 673 млн тонн. По сравнению с 1990 годом, уменьшение составляет 46%.

По словам руководителя немецкой ветви организации Симона Мюллера, показатели 2023 года являются самыми низкими с 1950 года.

Авторы исследования считают, что только 15% от сокращенного объема связаны с системными мерами, как переход к "зеленым" источникам и эффективное использование ресурсов, а около половины сокращенного объема является следствием временных эффектов – меньшего потребления электроэнергии из-за ее высокой цены и сложной ситуации в немецкой промышленности.

"Если выбросы просто переместить за границу, для климата это ничего не меняет", – отметил Симон Мюллер.

Существенным фактором сокращения выбросов стала меньшая доля угля в производстве электроэнергии.

Сыграло роль и развитие солнечных электростанций: генерация в 2023 году для Германии достигла рекордного уровня, при том, что количество солнечных дней в году было меньше.

Энергии от ветровой генерации за 2023 год поступило больше, чем от угольной генерации. В то же время, отмечают в исследовании, темпы развития отрасли все еще недостаточны для достижения целей правительства иметь 115 гигаватт мощности на 2030 год.

Напомним, летом 2023 года в Германии вызвал критику демонтаж ветровой электростанции, чтобы увеличить добычу угля.

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