Эрдоган обсудил с Зеленским зерновой коридор и войну РФ против Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого президента, пишет "Европейская правда".

Во время разговора Эрдоган подчеркнул важность возобновления работы зернового коридора.

Турецкий президент рассказал, что продолжает дипломатические контакты с этой целью.

Эрдоган также заявил, что Турция "прилагает большие усилия, чтобы остановить кровопролитие как в Украине, так и на палестинских территориях".

Он повторил, что Турция готова взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира в Украине.

Эрдоган добавил, что в Украине как можно быстрее должен быть установлен режим прекращения огня, а "двери должны быть открыты для мира".

Напомним, в декабре Эрдоган заявил, что Евросоюз будет тормозить вступление Украины и Молдовы, добавив, что Анкара уже давно заслужила право на вступление в ЕС.

В ответ первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова считает, что негативные прогнозы некоторых лидеров относительно вступления Украины в ЕС имеют внутриполитический характер.