С какими проблемами сталкивается Украина на пути в ЕС и как их решить

"Европейская правда" в сотрудничестве с Украинским центром европейской политики при поддержке Фонда Конрада Аденауэра в Киеве представляет цикл разговоров о европейском прошлом, будущем Украины и европейской идентичности украинцев.

Для нас важно осознать, какие вызовы ждут нас на этом пути, а также – как сделать эту дорогу короче. Чтобы понять это, стоит поднимать также непростые темы.

Первую дискуссию редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко провел с Евгением Глибовицким, мыслителем и основателем Института фронтира. Советуем посмотреть видео, а текстовое изложение главных тезисов разговора – в материале "Представьте: Трамп становится президентом и выходит из НАТО. Это меняет все в Европе". Беседа с Глибовицким.

Путь Украины в Европейский Союз соткан из опасностей.

Это не экзистенциальные опасности, такие как в отношениях с Россией, но это опасности такого порядка, что они могут перечеркнуть перспективы Украины. Ведь если мы договоримся о вступлении на ложных условиях, это может превратиться в катастрофу и для Украины, и для Европейского Союза.

Ни одна из стран, которые сейчас являются членами ЕС, не вступали в него в таком экзистенциальном кризисе, как вступает сейчас Украина.

Поэтому Украина должна не просто выполнять условия, а должна быть способна объяснить европейским партнерам, почему определенный элемент надо сделать именно такими, как считает Украина.

Потому что в конце концов хотя и говорится, что это Украина вступает в Евросоюз (а потому "переговоры о вступлении" на самом деле заключаются в адаптации Украиной европейских норм), но одновременно речь должна идти также об интеграции Евросоюза в Украину.

Конечно же, это не симметричный процесс. С украинской стороны гораздо больше домашней работы, которая должна быть выполнена. Но есть также те изменения, где мы важны для Евросоюза и где нужна работа с европейской стороны.

Четче всего это видно в секторе политики безопасности.

Мир меняется, в Европе медленно появляется понимание необходимости менять свое отношение к вопросам безопасности, а Украина может здесь помочь.

В то же время никто из нынешних членов ЕС не был настолько непонятен для остального Евросоюза, как это есть сейчас с Украиной.

Для европейцев Украина все время то переоценена, то недооценена.

Мы видим то слишком высокие ожидания, до которых мы не можем дотянуться (и следствием этого становится разочарование), то удивление остальной Европы, потому что там не могут осознать, как Украине удается быть такой эффективной, если по их оценкам было "все плохо".

А еще наш приоритет – заинтересовать Украиной не политические элиты (они уже понимают важность Украины). Самое главное – "продать" Украину западным обществам. Надо, чтобы рядовой немец, француз, испанец, итальянец, австриец и т.д. видели ценность в пребывании в одном клубе с Украиной.

А для этого мы должны целенаправленно и длительно работать с теми, с кем у нас больше всего проблем. Например, с бывшей Австро-Венгерской империей, Османской империей и тому подобное.

Но чтобы войти в клубы, где эти страны определяют какие-то важные позиции (а это ЕС и НАТО), нам нужно понимать их хорошо изнутри. Нам нужно иметь экспертизу по поводу того, как они работают. А ее нет.

Что касается войны, то закончить ее нужно победой. И как можно скорее.

В отличие от других европейцев, у нас нет времени. Это одна из вещей, которую в ЕС не очень понимают. Они смотрят на войну как на процесс.

Нам надо использовать каждую возможность, чтобы донести мысли о важности скорой победы до наших партнеров.

Поэтому для нас важны голоса лидеров мнений, таких как Тимоти Снайдер. Нужно активнее работать со средой бывших дипломатов, президентов, премьер-министров, политиков, медийщиков, культурных деятелей и тому подобное. Нужно задействовать церковную дипломатию, лучше использовать голоса западных военных в политических вопросах.

Подробнее – в материале "Представьте: Трамп становится президентом и выходит из НАТО. Это меняет все в Европе". Беседа с Глибовицким.