США и Британия обсудили дальнейшую помощь Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Государственный департамент.

Стороны обсудили дальнейшие усилия Соединенных Штатов и Великобритании, направленные на помощь Украине в ее защите от российской агрессии.

Кроме того, Блинкен и Кэмерон обсудили конфликт между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, в частности необходимость улучшения защиты гражданского населения и доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.

"Они также обсудили важность коллективных многосторонних действий для противодействия угрозам глобальным интересам, возникающим в связи с нападениями поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческие суда в Красном море", – говорится в сообщении госдепа.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ заявил, что ждет реакции и решительных мер западных стран.

Посол США в Украине Бриджит Бринк в ответ на новую массированную ракетную атаку РФ утром во вторник, 2 января, заявила о "чрезвычайной важности" поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина.

В то же время посол Великобритании в Украине Мартин Харрис после массированной ракетной атаки РФ на Украину 2 января выразил поддержку Киеву.