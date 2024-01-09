Истребители США в знак поддержки пролетели над Боснией на фоне призывов сербов к отделению

Два американских истребителя пролетели в понедельник над Боснией в знак поддержки целостности балканской страны из-за все более сепаратистской политики пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Air Force Times.

Истребители ВВС США F-16 совершили полет в рамках совместных учений с участием американских и боснийских вооруженных сил. Пролеты состоялись в районах восточного города Тузла и северного Брчко.

По данным боснийских СМИ, в северо-западном городе Баня-Лука – главном городе сербского образования – во время собрания по случаю празднования "Дня Республики Сербской" был слышен грохот пролетавших над ним самолетов.

Накануне посольство США в Сараево заявило, что эти двусторонние учения являются примером передового военного сотрудничества, которое способствует миру и безопасности на Западных Балканах, а также демонстрирует приверженность Соединенных Штатов к обеспечению территориальной целостности Боснии и Герцеговины перед лицом сепаратистской активности.

Додик, который является президентом сербского образования под названием Республика Сербская, бросил вызов санкциям США и Великобритании из-за своей политики. При поддержке России он неоднократно угрожал отделить половину Боснии, которой руководят сербы, от остальной части страны.

Верховный суд Боснии признал незаконным празднование "Дня Республики Сербской". 9 января 1992 года боснийские сербы провозгласили создание независимого государства в Боснии, что привело к кровопролитию.

Накануне Додик иронично заявил, что пролет самолетов США будет способствовать празднованиям во вторник, которые обычно включают парад вооруженных полицейских и их техники.

В конце декабря Милорад Додик в очередной раз объявил об угрозах провозгласить независимость в случае принятия высоким представителем международного сообщества в БиГ закона о собственности.

На заявления Додика отреагировал офис высокого представителя в БиГ, напомнив, что субъекты Боснии и Герцеговины по Конституции не имеют права на отделение. В посольстве США в Сараево также пообещали, что не "будут стоять в стороне".

А министр внутренних дел Федерации БиГ Рамо Исак, комментируя угрозы президента Республики Сербской, заявил: если Додик объявит независимость в 11:00, то уже в 11:01 окажется за решеткой.

Читайте также: Испытание Додиком: пойдет ли Запад на арест ключевого агента влияния РФ на Балканах.