Что должна учесть Украина в переговорах о вступлении в ЕС

14 декабря 2023 года наше государство получило очередное сверхважное решение: Европейский совет поддержал рекомендацию Еврокомиссии и дал зеленый свет переговорам о вступлении Украины в ЕС.

Далее переговорные рамки (negotiating framework) должны положить начало официальным переговорам о вступлении.

Подробнее о них и их особенностях – в статье соучредителя Центра экономического восстановления Дмитрия Ливча 5 особенностей будущих переговоров с ЕС, которые должна учесть Украина.

Переговорные рамки – это документ, определяющий принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении с государством-кандидатом и удостоверяющий позицию Евросоюза относительно переговоров.

Переговорные рамки уже традиционно состоят из четырех структурных частей: руководящих принципов, содержательной части, переговорных процедур и приложений.

Несмотря на довольно устойчивую и однородную структуру, переговорные рамки каждой страны-кандидата имеют свои особенности.

Наибольший интерес в этом смысле вызывают пять хронологически ближайших к нам кейсов: Хорватия, Турция, Исландия, Черногория и Сербия. Именно они дают лучшее представление о том, что ЕС требует от кандидатов на современном этапе своего развития и какие трудности могут возникнуть в процессе.

Еще два кейса, Северная Македония и Албания, также достойны упоминания, однако технический этап их переговоров еще не начался.

На этой основе мы можем выделить пять ключевых особенностей переговорных рамок, значимых для Украины.

Первая – способность ЕС принимать новых членов (размер страны-кандидата имеет значение). Если по Исландии Еврокомиссия ограничилась заявлением о том, что "способность Союза принимать новых членов является важным фактором", то переговорные рамки Турции стали единственными, где Еврокомиссия прямо включила поглощающую способность ЕС в список Копенгагенских критериев и заявила, что будет отслеживать ее во время переговоров.

Вторая – Положение об общем балансе (англ. "overall balance clause"), применяемое к Сербии и Черногории. Оно предусматривает, что прогресс в ключевых разделах acquis 23 и 24 не может существенно отставать от прогресса в переговорах в целом.

Третья – переходные периоды, значение которых наблюдается на примере Турции и Хорватии.

В отличие от других стран, переговорные рамки Турции предусматривают возможность длительных переходных периодов и постоянных защитных мер в вопросах свободы передвижения людей и сельского хозяйства.

Следствием этого также стало прямое указание в переговорных рамках на возможность альтернативных (читай – неполных) путей европейской интеграции Турции.

В случае Хорватии переходные периоды касались свободного передвижения рабочей силы. Однако это не предотвратило отток населения из страны – в частности, из-за отсутствия ограничений на перемещение высококвалифицированных работников.

Четвертая – новая методология вступления, которая сейчас применяется к Черногории, Сербии, Северной Македонии и Албании.

Их переговорные рамки предусматривают возможность более жесткой версии "общего баланса". Обращаем внимание, что здесь уже речь идет не только о разделах 23 и 24, а обо всех разделах acquis.

Пятая – изменение процедур голосования. Если в предыдущих рамках Совет ЕС должен был проголосовать за рекомендацию Еврокомиссии о приостановке переговоров квалифицированным большинством (55% государств из 65% населения ЕС), то в рамках Северной Македонии впервые сказано, что такое голосование будет проходить "упрощенно" – обратным квалифицированным большинством.

Это означает, что рекомендация Еврокомиссии будет принята автоматически, разве что Совет ЕС квалифицированным большинством оспорит ее мнение.

Итак, разработка переговорных рамок – это ответственность ЕС. Но, сейчас Украина имеет окно возможностей, чтобы убедить Еврокомиссию отразить наши интересы в документе.

Власть и общественный сектор должны действовать совместно в отстаивании нашей позиции перед ЕС и разработке единой переговорной позиции.

Еще один вывод – переговорные рамки становятся все более строгими.

Более подробно о переговорных рамках – в материале Дмитрия Ливча 5 особенностей будущих переговоров с ЕС, которые должна учесть Украина.