Шольц призвал другие страны ЕС увеличить военную помощь Украине в 2024 году

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие страны Европейского Союза предоставить в этом году большую военную поддержку Украине, которая борется с полномасштабной российской агрессией.

Об этом он сказал в понедельник, 8 января, после встречи с новым премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

По мнению немецкого канцлера, поставки оружия для Украины, запланированные до сих пор большинством стран-членов ЕС, "в любом случае слишком малы".

"Поэтому я призываю наших союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия в пользу Украины", – добавил он.

Шольц считает, что самое позднее к следующему саммиту 1 февраля Евросоюзу необходимо иметь максимально точное представление о том, какой вклад европейские партнеры сделают в поддержку Украины в этом году.

"Европа должна продемонстрировать, что она стоит на стороне Украины, на стороне свободы, международного права и европейских ценностей", – предупредил он.

Канцлер Германии подчеркнул, что его государство является крупнейшим донором помощи Украине после США и только на этот год заложило 8 миллиардов евро на поставку ей оружия и военного оборудования, не считая гуманитарной и финансовой поддержки.

Как известно, на фоне блокирования дополнительной помощи Украине в Конгрессе США и задержек с одобрением четырехлетнего плана поддержки Киева на 50 миллиардов евро в ЕС все чаще звучат призывы к более активной поддержке Киева в этом году.

Среди прочего, на прошлой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский развернуто объяснил, почему дальнейшая военная поддержка Украины отвечает европейским интересам и почему говорить об "усталости от Украины" на Западе неправильно.