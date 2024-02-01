Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины

Лидеры Италии и Франции Джорджия Мелони и Эмманюэль Макрон накануне вечером провели встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказал руководитель пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши, сообщает Index.

Орбан провел переговоры с итальянским и французским лидерами в рамках подготовки к саммиту ЕС в четверг, главный вопрос которого – одобрение четырехлетней программы финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Сам глава у себя в Facebook обнародовал совместное фото с Мелони, которое лаконично подписал: "Встреча с премьер-министром Джорджией Мелони накануне саммита ЕС".

О встрече с французским президентом Орбан в своих соцсетях не сообщал.

Орбан находится в Брюсселе накануне саммита, где должен решиться вопрос о четырехлетней программе финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил, что в минувшую субботу Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 млрд евро.

По его словам, компромисс заключается в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть, по сути, это означает возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.

По данным СМИ, лидеры Евросоюза предложат внести в решение саммита ЕС идею проводить ежегодные обсуждения запланированного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы заручиться поддержкой Венгрии в утверждении выделения средств.