СМИ: Спикер Джонсон сказал, что вопросы границы и помощи Украине "вероятно" разделят

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии, что вопросы о защите границы с Мексикой и связанного с ним дополнительного финансирования для Украины "вероятно" разделят из-за беспокойства по поводу реформирования пограничной политики.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill со ссылкой на неназванный источник, знающий о ходе этого разговора.

По информации издания, Джонсон сказал, что решение в конечном счете будет зависеть от текста законопроекта о границе после переговоров в Сенате.

Пресс-секретарь спикера Радж Шах в разговоре с Semafor преуменьшил значение этих комментариев и сказал, что они были сделаны в гипотетическом контексте.

Неясно, будет ли означать возможное разделение этого пакета проведение отдельного голосования в Палате представителей по всем пунктам, включая вопрос помощи Украине.

Отдельное голосование по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критике со стороны радикальных законодателей из его Республиканской партии, которые выступают против дальнейшей помощи Украине.

Ранее Джонсон на пресс-конференции 30 января отрицал, что его позиция по договоренности о защите границы с Мексикой – связанная с дополнительным финансированием для Украины – ставит целью помочь Дональду Трампу победить на выборах.

Представители Республиканской партии потребовали от Белого дома решительных мер по сдерживанию нелегальной иммиграции на границе США и Мексики.

Из-за споров о том, какие именно меры нужно принять, в Конгрессе застрял пакет дополнительного финансирования, который предусматривает 61 миллиард долларов на нужды Украины.

В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.