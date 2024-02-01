Белый дом не обсуждает возможность выделить помощь Украине и Израилю в отдельный проект

Администрация президента США Джо Байдена не обсуждает с Конгрессом возможность выделения в отдельный проект финансирования для Украины и Израиля.

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

"Это не то, что мы хотим видеть. Мы хотим, чтобы дополнительный запрос на финансирование нацбезопасности продвинулся вперед. Это то, над чем мы работаем", – отметила она.

Жан-Пьер подчеркнула, что президентская администрация сейчас сосредоточена на том, чтобы проект по нацбезопасности был одобрен в том виде, в котором он есть.

"Это одна из причин, почему мы проводим очень важную двухпартийную дискуссию в Сенате, чтобы выяснить, что мы можем сделать для безопасности границ, но мы хотим, чтобы этот дополнительный запрос к проекту о национальной безопасности продвигался", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

СМИ ранее сообщили, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии, что вопросы о защите границы с Мексикой и связанного с ним дополнительного финансирования для Украины "вероятно" разделят из-за беспокойства относительно реформирования пограничной политики.

Представители Республиканской партии потребовали от Белого дома решительных мер по сдерживанию нелегальной иммиграции на границе США и Мексики.

Из-за споров относительно того, какие именно меры нужно принять, в Конгрессе застрял пакет дополнительного финансирования, который предусматривает 61 миллиард долларов на нужды Украины.

В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.