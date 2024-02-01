Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду

С 1 февраля в Армении вступил в силу Римский статут, что означает официальное присоединение страны к Международному уголовному суду.

Об этом сообщила пресс-служба Суда в Twitter (X), информирует "Европейская правда".

В пресс-службе отметили, что Армения стала 124-м государством-участником Международного уголовного суда.

Представитель премьер-министра Армении по международным правовым вопросам Егише Кирокосян, которого цитирует DW, отметил, что присоединение к МУС дает возможность стране "предотвращать военные преступления и преступления против человечности на своей земле".

По его словам, это прежде всего касается Азербайджана.

3 октября 2023 года парламент Армении принял закон о ратификации Римского статута, который впоследствии был подписан 13 октября и вступил в силу 17 октября.

Как известно, государства, которые ратифицировали Римский статут, обязаны арестовать президента России Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.

Известно, что Россия присылала Армении "рекомендации" в связи с ратификацией статута Международного уголовного суда и Ереван уже отреагировал на этот документ.