Парламент Армении, несмотря на реакцию России, ратифицировал Римский статут

Национальное собрание Армении приняло во вторник законопроект о ратификации Римского статута, на котором основан Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News Armenia.

За решение проголосовали 60 депутатов, 22 выступили против. Для одобрения проекта необходимо было 54 голоса.

Перед голосованием две оппозиционные фракции заявили, что будут голосовать против.

Москва ранее назвала недружественным шагом намерение Еревана ратифицировать Римский статут и заявила, что этот шаг "будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений".

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение Армении по Римскому статуту является "чрезвычайно враждебным". При этом он отметил, что армянская сторона предложила заключить с Россией двустороннее соглашение по Римскому статуту.

Армения подписала Римский статут в 1998 году, но до сих пор его не ратифицировала.

В марте этого года Конституционный суд Армении решил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует конституции страны.

В конце сентября парламентский комитет дал положительное заключение по ратификации статута и его вынесли на пленарное заседание.

Официальный Ереван подчеркивал необходимость ратификации Статута и признания его юрисдикции, подчеркивая, что риск новой военной агрессии против Армении со стороны Азербайджана остается высоким, а после ратификации документа военные преступления Баку будут подпадать под юрисдикцию МУС.

Что касается беспокойства России, то на днях представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян уточнил: после ратификации Римского статута об аресте президента РФ Владимира Путина при въезде в Армению не может быть речи, поскольку нынешние руководители государств наделены иммунитетом.

Государства, ратифицировавшие Римский статут, обязаны арестовать Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.