ЕС назвал предпосылки предоставления Украине средств в рамках программы на 50 млрд евро

Европейский Cоюз заявил, что Украина сможет получать средства в рамках согласованной на саммите программы Ukraine Facility на 50 млрд евро при соблюдении ряда предпосылок.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в выводах саммита ЕС 1 февраля.

"Предпосылкой поддержки Украины в рамках программы является то, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать уважение к правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам", – говорится в документе.

Лидеры также отметили, что Еврокомиссия и Украина в рамках реализации программы должны принять все необходимые меры для защиты финансовых интересов ЕС, в частности, по предотвращению, выявлению и ликвидации мошенничества, коррупции, конфликтов интересов.

Как известно, на внеочередном саммите 1 февраля лидеры ЕС преодолели длительное сопротивление Венгрии и согласовали выделение многолетней макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан добивался от Брюсселя компромисса, согласно которому он получил бы возможность ежегодно блокировать помощь, но лидеры ЕС не пошли навстречу Орбану.

По данным СМИ, среди компромиссов с Орбаном – то, что Еврокомиссия ежегодно будет отчитываться о реализации пакета помощи и дебаты на уровне лидеров на эту тему. Также предусмотрено, что через два года Европейский совет сможет попросить Еврокомиссию предложить пересмотр нового бюджета.