Bloomberg: G7 хочет совместно давить на банки, которые помогают России уклоняться от санкций

Страны "Группы семи" и Европейский Союз изучают пути усиления давления на банки, которые помогают России избегать действующих санкций, что станет одной из тем саммита G7 в середине июня.

Об этом от информированных источников узнал Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Некоторые страны "Группы семи" рассматривают меры, направленные против финансовых учреждений из третьих стран, которые используют СПФС – систему передачи финансовых сообщений центробанка России, подобную SWIFT, – для обхода торговых ограничений.

Сейчас систему СПФС, отметил один из источников Bloomberg, используют более 150 иностранных банков в около 20 странах – в том числе Беларуси, Армении, Казахстане, Китае и Таджикистане. Использование СПФС в 2023 году было втрое больше, чем в 2022-м.

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Санкции против этой системы предложила Европейская комиссия, говорится в материале Bloomberg. Она хочет согласовать их до саммита G7, но несколько стран ЕС выступили против полного запрета СПФС из-за опасений, что такой шаг может навредить отношениям с третьими странами.

Альтернативные предложения, которые должны ударить по способности России обходить санкции, предусматривают санкции против конкретных банков, которые помогают Москве, а также ужесточение требований к компаниям по проверкам их дочерних компаний и цепочек поставок.

Обсуждения, пишет Bloomberg, продлятся до саммита G7 в Италии, где лидеры намерены согласовать комплекс мер для лучшего обеспечения соблюдения санкций, наложенных на Россию за ее войну против Украины.

Напомним, что в конце прошлого года США ввели санкционный механизм против иностранных финансовых учреждений, которых обнаружат причастными к поставкам в Россию подсанкционных военных товаров. Это существенно повлияло на денежные потоки между РФ и такими странами, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Отдельно "Группа семи" надеется достичь политического соглашения о том, как использовать доходы, полученные от замороженных российских суверенных активов, для помощи Украине.