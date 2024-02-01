Как угроза репараций заставляет Германию тормозить процесс конфискации российских активов

В условиях уменьшения международной поддержки конфискация российских активов становится все более обсуждаемой темой. Однако она зависит и от политической воли государств, которые контролируют эти активы, в первую очередь – "Группы семи".

А среди них есть те, кто очень осторожно подходит к этой идее. И к кругу такой "тихой, но влиятельной оппозиции" относится и Германия.

Отношение правительства в Берлине к идее конфискации не является однозначным: за почти два года войны Берлин то поддерживал их использование для репараций, то критиковал этот шаг.

О том, почему так – в статье представителей Центра Днестровского Софии Косаревич и Ивана Городиского Отголосок Мировой войны: что влияет на позицию Германии по конфискации российских активов. Далее – ее краткое изложение.

Еще с начала полномасштабного вторжения РФ Германия ведет активную политику по финансовому противодействию Москве.

Кроме замораживания золотовалютных активов ЦБ РФ также ведется работа с другими российскими активами – в частности, в ноябре позапрошлого года были национализированы активы "Газпрома" в этой стране в рамках SEFE GmbH, чтобы минимизировать риски в рамках "газовой войны" с РФ.

И своеобразным "подарком под елку" в конце 2023 года стала новость о том, что Германия намерена конфисковать около $800 млн активов, которые хранятся российским финансовым учреждением – дочерней компанией Московской фондовой биржи – на банковском счете во Франкфурте.

Основанием для такого шага стало нарушение Закона о внешней торговле: должностные лица биржи попытались обойти санкции и снять средства с ее немецкого счета.

Немецкое правительство и бизнес также готовятся и к возможным решениям о национализации их активов в РФ.

Хотя эти шаги важны, однако главным вопросом является возможная конфискация заблокированных активов ЦБ РФ.

Но практические решения по их конфискации правительство Шольца пока рассматривать не готово...

В Берлине считают, что каждый шаг в направлении конфискации, особенно если речь идет об активах центрального банка, должен быть очень тщательно изучен с точки зрения закона и последствий, которые он создаст для немецкой и мировой экономик.

Кроме того, сама Германия последовательно выступает против нарушения принципа юрисдикционных иммунитетов государств, которые предусматривают, что одно государство не имеет юрисдикции в отношении имущества другого, даже если оно расположено на территории второго.

Однако, кроме юридических факторов, важна, как это ни странно, история – последствия Второй мировой войны и через 90 лет влияют на позицию Германии.

После 1945 года Германия неоднократно сталкивалась с вопросами репараций и изъятия активов, большинство из которых было урегулировано в двустороннем порядке.

Но для многих стран вопрос возмещения со стороны Германии из-за событий Второй мировой войны до сих пор не снят.

Кроме Италии претензии к Германии о получении репараций за Вторую мировую войну выразила и Польша.

А вслед за итальянцами и поляками свои претензии могут выдвинуть многие другие государства.

Ссылаясь при этом на потенциальный "украинский прецедент".

Однако это не означает, что Германия не может измениться, если будут учтены несколько ее оговорок.

Подробнее – в статье Софии Косаревич и Ивана Городиского Отголосок Мировой войны: что влияет на позицию Германии по конфискации российских активов.