Разведка Британии: Высшее образование в РФ становится все более милитаризованным

Разведка Великобритании рассказала о создании в РФ нового военного института, что означает все большую милитаризацию высшего образования в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 12 февраля.

В разведке отметили, что в феврале при российской Высшей школе экономики (ВШЭ) был создан Институт мировой военно-экономической стратегии. Его основателем стал российский политолог, который является сторонником жесткой линии, Сергей Караганов.

Возглавит институт бывший командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакьянц, который ранее заявлял, что РФ находится в состоянии долговременной конфронтации с Западом.

В ведомстве рассказали, что институт будет заниматься политикой и экономикой, но сосредоточится на военно-промышленном комплексе иностранных государств, а также на изучении стратегического сдерживания и роли ядерного оружия.

Было предложено, что сотрудники института будут в основном набраны из различных факультетов ВШЭ. Он также будет приглашать исследователей из различных военных академий, таких как Российская академия Генерального штаба.

"Это, скорее всего, приведет к более тесному взаимодействию между российскими академическими кругами и оборонным сектором, что будет способствовать милитаризации высшего образования", – говорится в сообщении.

В предыдущем обзоре британской разведки говорилось о нехватке медицинского персонала в России из-за войны против Украины.

Перед этим сообщалось, что последний удар сил Украины по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму еще больше подорвал потенциал российской авиации.