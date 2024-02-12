На карнавале в Дюссельдорфе высмеяли Путина и патриарха Кирилла

В немецком Дюссельдорфе на традиционном карнавале в так называемый "безумный понедельник" (Rosenmontag) – первый день недели перед началом Великого поста – продемонстрировали огромные карикатурные фигуры известных политиков из папье-маше.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

В этом году во время карнавального шествия высмеяли патриарха РПЦ Кирилла, президента РФ Владимира Путина, экс-президента США Дональда Трампа и других.

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В частности, Кирилла изобразили фигурой, которая стоит на коленях перед Путиным с головой на уровне паха.

Фигура Трампа была изображена с американским флагом в руках, который был превращен в свастику.

На параде ожидается около 8 тысяч участников, 85 пеших групп, 110 платформ и 30 духовых оркестров.

"Безумный понедельник" (Rosenmontag) является главным действом карнавального сезона. В этот день по улицам городов и сел Рейнской области провозят сатирические повозки, которые порой оскорбительно высмеивают политиков и знаменитостей.

Напомним, на прошлой неделе в результате пожара на бутафорском корабле во время парада на карнавале в немецком городе Кель пострадали шесть человек, один человек получил серьезные ожоги.