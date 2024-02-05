Флагман флота Великобритании отменил участие в учениях НАТО из-за неисправности

Выход авианосца Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth для участия в крупнейших учениях НАТО со времен холодной войны был отменен в последнюю минуту после того, как во время финальных проверок была обнаружена проблема с винтовым валом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Telegraph.

Эта неудача произошла через 18 месяцев после того, как подобный корабль HMS Prince of Wales вышел из строя у острова Уайт из-за аналогичной неисправности с муфтой на правом винте, что означало невозможность участия в учениях с ВМС США и задержку на девять месяцев во введении корабля в эксплуатацию.

Самый новый из двух британских авианосцев стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов теперь будет готов занять место флагмана флота на учениях НАТО, в которых, как планируется, примут участие более 40 кораблей.

Командующий флотом вице-адмирал Эндрю Бернс сказал: "Рутинные проверки перед отплытием вчера обнаружили проблему с муфтой на правом гребном валу HMS Queen Elizabeth. Поэтому в воскресенье корабль не выйдет в море".

"Prince of Wales заменит ее на службе НАТО и отправится на учения Steadfast Defender как можно скорее", – добавил он.

Представитель Министерства обороны заявил, что проблема на HMS Queen Elizabeth была "отдельной и не связана" с предыдущим дефектом на его сестринском корабле.

"Обнаруженная проблема связана с муфтами валов корабля. Гребные валы корабля слишком большие, чтобы их можно было изготовить из одного куска металла, поэтому каждый вал состоит из трех секций, которые соединяются с помощью муфт, соединяющих секции вала вместе", – сказал он.

HMS Queen Elizabeth должен был возглавить авианосную ударную группу из восьми кораблей – четыре из них британские, в том числе фрегат HMS Somerset и два танкера класса Tide из Вспомогательного королевского флота – при поддержке американских, испанских и датских кораблей.

Морская часть учений Steadfast Defender состоится у арктического побережья Норвегии в марте.

Объявляя о выходе авианосца в море, коммодор Джеймс Блэкмор, командующий авианосной ударной группой Великобритании, сказал: "Steadfast Defender демонстрирует единство Альянса, нашу преданность ему – и то, что Великобритания продолжает играть ведущую роль в НАТО".

"Эти учения позволяют нам тренироваться вместе с нашими соседями в действительно сложных условиях, особенно в это время года – но именно поэтому мы должны действовать там; погода не может нас остановить", – сказал он.

Вывод из строя HMS Queen Elizabeth может повлиять на способность Королевских ВМС развернуть авианосец в Красном море на фоне постоянной угрозы со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов, что, по словам Джеймса Хиппи, министра вооруженных сил, рассматривается в настоящее время.

Ранее сообщалось, что британские военные корабли не могут атаковать объекты боевиков-хуситов на суше из-за нехватки огневой мощи.