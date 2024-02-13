Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной с самой большой очередью

Польские фермеры днем во вторник, 13 февраля, заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной "Корчова – Краковец".

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет "Европейская правда".

По предварительной информации, которую украинские пограничники получили от польских коллег, блокада продлится час.

В свою очередь пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Александра Кучковская рассказала, что сейчас на Корчове самая большая очередь – 970 грузовиков, потому что водители, минуя заблокированные пункты пропуска, массово ехали туда.

По состоянию на утро 13 февраля, на польской стороне границы Украины и Польши блокируют работу пяти пунктов пропуска: "Дорогуск – Ягодин", "Зосин – Устилуг", "Гребенне – Рава-Русская", "Шегини – Медыка", "Долгобычув – Угринов".

Напомним, в пятницу фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

В воскресенье возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что виновные в этом должны быть привлечены к ответственности.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился перед Украиной за инцидент с рассыпанным зерном.