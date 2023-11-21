РФ и Беларусь ветировали избрание Эстонии председателем ОБСЕ

Россия вместе с Беларусью наложили вето на утверждение Эстонии следующим председателем ОБСЕ в 2024 году на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене во вторник.

Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь МИД Эстонии Бретти Сарапуу в комментарии ERR, передает "Европейская правда".

"Россия и Беларусь наложили вето на кандидатуру Эстонии во время голосования послов", – сказала Сарапуу.

Поскольку решения в ОБСЕ принимаются консенсусом, избрать Эстонию председателем организации не удалось.

Отвечая на вопрос, что будет дальше, Сарапуу признала, что ситуация неясна. "Поскольку Эстония является также общим кандидатом стран Европейского Союза, мы, безусловно, будем обсуждать это с другими странами ЕС", – отметила она.

Сарапуу также сказала, что на следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, столице ныне председательствующей страны, Северной Македонии, где, как ожидается, этот вопрос снова будет на повестке дня.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна и председатель комитета иностранных дел Рийгикогу Марко Михкельсон в своих комментариях подчеркнули, что нельзя поддаваться давлению России.

"Своими действиями Россия блокирует работу всей организации, ведь в течение нескольких лет Москва не позволяет утверждать бюджет организации, организовывать официальные мероприятия ОБСЕ, продолжать полевые миссии, а также положила конец всем полевым миссиям ОБСЕ в Украине, которая стала жертвой российской агрессии", – отметил Тсахкна в своем письменном комментарии, в котором он назвал действия России достойными сожаления.

"Сейчас, из-за России и Беларуси, мы оказались в ситуации, когда ОБСЕ не имеет утвержденного председателя всего за полтора месяца до нового года, хотя Эстония была совместным кандидатом Европейского Союза на эту должность с 2020 года", – сказал он.

"По моему мнению, Эстония не может и не должна отказываться от своей кандидатуры именно ради защиты европейской архитектуры безопасности. Эстонские дипломаты вместе с союзниками и особенно с Соединенными Штатами должны показать, что ОБСЕ оказалась в такой ситуации не из-за нашей кандидатуры, а из-за российской агрессии", – сказал в свою очередь Михкельсон.

Ранее СМИ сообщили, что Мальта получила предложение взять на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2024 году из-за того, что кандидатуру Эстонии, которая должна взять эту роль, блокирует Россия.

Эстония еще в 2020 году выразила желание взять на себя председательство в ОБСЕ, что сразу же вызвало сопротивление России. Напряженность обострилась после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Еще в мае тогдашний глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявлял, что Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе грозит кризис и разрушение из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году.

На этом фоне в ОБСЕ ищут способы сохранить функционирование организации из-за позиции России, которая отказалась от сотрудничества, но может ветировать любое решение.