Канада выделит Украине около $44 млн на обслуживание F-16

Канада заявила о выделении Украине 60 млн канадских долларов (около 44 млн долларов США) на поддержку устойчивого потенциала истребителей F-16.

Об этом объявил министр обороны Канады Билл Блэр на заседании формата "Рамштайн" в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Канады.

"На сегодняшнем заседании министр Блэр объявил, что Канада сделает новый вклад в размере 60 миллионов долларов в Коалицию по усилению потенциала ВВС Украины. Этот вклад будет направлен на поддержку создания устойчивого потенциала истребителей F-16 в Украине", – говорится в сообщении.

В частности, средства помогут обеспечить критически необходимые для F-16 материалы и оборудование, такие как запасные части, станции вооружения, авионика и боеприпасы.

Этот вклад основывается на ранее объявленной поддержке Канадой Коалиции по подготовке истребителей F-16 для Украины.

В прошлом месяце Блэр объявил, что Канада внесет свой вклад в обучение, предоставив гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал. Эта поддержка оценивается примерно в 15 миллионов канадских долларов и продлится с февраля 2024 по 2025 год.

Канада также обеспечивает подготовку по английскому языку для личного состава Воздушных сил ВС Украины в языковой школе Канадских вооруженных сил.