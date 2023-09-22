Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о присоединении страны к коалиции по обучению украинцев на истребителях F-16.

Об этом Трюдо объявил во время выступления в парламенте Канады, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы направим инструкторов для обучения украинских летчиков и обслуживающего персонала на F-16, чтобы украинцы максимизировали использование переданных им истребителей", – объявил канадский премьер.

Заявление Трюдо стало частью объявления о долгосрочной военной поддержке Украины в размере 483 миллиона долларов США, в которую войдут 50 бронемашин.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Канада предоставила почти 7,3 миллиарда долларов США военной, экономической и гуманитарной помощи Киеву.

Канадское правительство также ввело многочисленные санкции против РФ, развернуло канадские вооруженные силы в Европе для обучения украинских солдат и приняло более 175 тысяч украинцев у себя.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду после того, как побывал в Соединенных Штатах, где встретился с президентом США Джо Байденом.

Во время переговоров лидеры Украины и Канады обсудили оборонные потребности Украины, дальнейшую финансовую и гуманитарную поддержку Киева, а также экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия. О решении передать Украине F-16 уже объявили Дания, Нидерланды и Норвегия.