Фермеры из Латвии присоединятся к совместной акции своих коллег из ЕС

Латвийские фермеры присоединятся к совместной акции протеста против аграрной политики Евросоюза вместе со своими коллегами из Восточной и Центральной Европы.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Представитель Польской сельскохозяйственной палаты сообщил, что фермеры Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Литвы и Латвии договорились о международной акции протеста.

В ее рамках протестующие отправятся к пунктам пересечения границы, однако более детальной информации пока не предоставлено.

В то же время латвийские фермеры пока решили подождать с протестным маршем тракторов в Риге, переговоры с правительством о выполнении требований продолжаются.

5 февраля в Латвии состоялась массовая акция протеста фермеров, которые требовали немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, восстановления сниженной 5-процентной ставки НДС на латвийские фрукты и овощи, уменьшения бюрократии в сельскохозяйственном секторе, расширения доступа к программам развития и оборотного капитала, а также отказа от обременений земель со стороны государства и других ограничений на землепользование.

Среди озвученных требований латвийских фермеров не звучало требование прекратить импорт в страны ЕС украинской сельхозпродукции.

Во вторник польские фермеры предупредили, что 20 февраля заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

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