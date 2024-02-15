Почему Азербайджан не спешит заключать мирный договор с Арменией и возможна ли новая война

В мире существует немало регионов, которые имеют один или несколько хронических конфликтов. К сожалению, одним из них является Южный Кавказ – регион, зажатый между двумя морями, а также между европейской и азиатской частями континента.

Разрешить эти конфликты крайне сложно. Иллюстрацией этого тезиса является нынешняя ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

Многие специалисты считали, что исход последней войны в Карабахе если не окончательно, то по крайней мере на длительное время положит конец конфликту, который политически и психологически душил весь регион в течение последних тридцати лет.

Но оптимизм оказался чрезмерным. Похоже, о настоящем мире думать еще рано, пишет доктор международных отношений, профессор Грузинского технического университета Амиран Хевцуриани в колонке Кавказ в ожидании новой войны: что препятствует миру между Арменией и Азербайджаном. Далее – краткое ее изложение.

В контексте уже печально известного "мирного договора" появилась еще одна деталь, обращает внимание автор колонки, которую на этот раз озвучил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Судя по содержанию его заявлений от 1 февраля, "мир между Арменией и Азербайджаном будет возможен только после того, как будут внесены изменения в конституцию Армении".

В частности, по словам Алиева, Декларация о независимости Армении "содержит прямые призывы к объединению Карабахского региона Азербайджана с Арменией и нарушению территориальной целостности Азербайджана, а ссылки на этот документ также отражены в конституции Армении".

Надо признать, отмечает Амиран Хевцуриани, что нынешняя претензия президента Алиева к официальному Еревану намного логичнее, справедливее, чем предыдущие, и главное, ее намного легче решить.

По словам премьера Армении Никола Пашиняна, "Декларация о независимости, лежащая в основе конституции Армении, несет фатальные риски для республики".

"Никол Пашинян всеми силами пытается не дать Азербайджану повода для новой войны", – считает профессор Грузинского технического университета.

Но, с другой стороны, замечает автор колонки, дело не так просто, поскольку в Ереване мало верят, что Алиеву вообще нужна эта сделка. Антиармянские заявления, с которыми периодически выступает азербайджанский лидер, только усиливают эти сомнения.

Хевцуриани предполагает, что после "карабахского триумфа" идею присоединения "Западного Азербайджана" можно рассматривать как способ раздражения и шантажа Армении. При этом азербайджанская армия продолжает контролировать ту часть территории суверенной Армении, которая имеет наибольшее значение с военно-стратегической точки зрения.

"Очевидно, все это в совокупности подталкивает Армению к еще большей милитаризации, что она и делает. Видимо, в Ереване уже усвоили, что когда дело касается физического выживания, можно рассчитывать только на себя", – пишет автор колонки.

С другой стороны, Ильхам Алиев выиграл очередные выборы в Азербайджане, побив свой собственный рекорд.

Ему явно нравится титул "Победоносный", которым его наградила местная пресса. Несмотря на то, что война уже четвертый год как позади, президент до сих пор не может отказаться от военной формы и часто появляется в ней на различных мероприятиях.

Доктор международных отношений Амиран Хевцуриани считает, что процесс примирения и подписания мирного соглашения между странами будет и в дальнейшем тормозить Азербайджан. По его словам, среди значительной части азербайджанского общества и его политического истеблишмента до сих пор бытует мнение, что Армения не полностью "расплатилась" за тридцатилетнюю оккупацию территорий Азербайджана.

Впрочем, эксперт считает, что новая война маловероятна, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Скорее всего, стороны будут терпеливо ждать развития событий на международной арене, прежде всего на украинском фронте.

Подробнее – в колонке Амирана Хевцуриани Кавказ в ожидании новой войны: что препятствует миру между Арменией и Азербайджаном.