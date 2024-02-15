США перехватили партию оружия для хуситов, отправленную из Ирана

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) 15 февраля сообщило о перехвате партии военной помощи из Ирана, которая предназначалась для повстанцев-хуситов в Йемене.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечают в CENTCOM, лодку с иранской военной помощью обнаружил еще 28 января корабль Береговой охраны США в Аравийском море.

Фото: CENTCOM

На борту судна обнаружили более 200 пакетов, содержащих компоненты для баллистических ракет средней дальности, взрывчатку, компоненты беспилотных подводных и надводных аппаратов, коммуникационное и сетевое оборудование военного назначения, пусковые установки противотанковых управляемых ракет и другие военные компоненты.

Фото: CENTCOM

"Дальнейшие поставки Ираном современных обычных вооружений хуситам продолжают подрывать безопасность международного судоходства и свободный поток торговли", – заявил командующий CENTCOM Майкл Эрик Курилла.

С середины ноября боевики-хуситы в Йемене неоднократно запускали беспилотники и ракеты против торговых судов в Красном море, утверждая, что действуют в знак солидарности с палестинцами против военных действий Израиля в секторе Газа.

В ответ США с союзниками развернули миссию по защите гражданского судоходства и регулярно сообщают о сбитии ракет и дронов хуситов. СМИ также сообщили, что администрация Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.

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